З'явилося попередження для українців та введено графіки відключення світла в Київській області на 14 грудня.

Було введено графіки відключення світла в Київській області на 14 грудня через впровадження масштабних ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла в Київській області на 14 грудня, мешканці деяких населених пунктів мають готуватися до відключень, тривалість яких може сягати до восьми годин.

Заплановані роботи з 8:30 до 16:30 години у місті Переяслав на вулицях:

Волинська, Героїв Маріуполя, Комунарська, Набережна, Федоровича Тараса, Хмельницького Богдана.

Цього ж дня у місті також діятимуть обмеження у інший часовий проміжок - з 9 до 15 години за адресами:

Велика Підвальна, Героїв Дніпра, Гетьмана Івана Сулими, Губаря Олександра, Зарічна, Каранська, Коваленка Івана, Лесика, Набережна, Новоселицька, Об’їзна, Правика Володимира, Прибережна, Святкова, Сковороди Григорія, Степова, Трахтемирівська, Хутірська, пров. Олександра Губаря.

Крім цього в Переяславі з 12 до 18 години не буде електрики на вулицях:

Волинська, Героїв Маріуполя, Комунарська, Набережна, Федоровича Тараса, Хмельницького Богдана.

Вимкнення цього дня також стануться з 9:00 до 15 години в населеному пункті Стовп’яги вулиці:

Лісова, СТ «Швейник», Фабрична.

14 числа, станеться капітальний ремонт у населеному пункті Дівички. Так, з 9:00 до 15:00 не буде електроенергії на вулиці: Підгайки.

Електроенергії не буде також цього дня з 09:30 до 15:30 у селі Гоголів за адресами:

Вишні Остапа, Гоголя, Гоголя Миколи, Кладижинська, Котляревського, Черняховського, Чорних Запорожців, провулки Гоголя, Кладижинський, Чорних Запорожців.

Крім цього, 14 числа перерви в електропостачанні стануться з 09:30 до 15:30 в населеному пункті Гребельки. У цей час буде повністю обесточено вулиці:

Вишнева, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Садова, Шевченка.

