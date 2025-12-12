Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає більш доступною завдяки новим вакансіям у роздрібній торгівлі, сервісних компаніях та логістиці, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, гнучкі умови та можливість професійного розвитку.

Мережа «Пан Маркет» запрошує на посаду заступника адміністратора магазину. В обов’язки входить контроль цінників, робота з касою, прийом та викладка товару, проведення інвентаризацій і постановка завдань персоналу. Заробітна плата становить 19 000 грн, графік — 4/2 або 3/2 з 8:00 до 20:00. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, кар’єрне зростання та підтримку команди.

Магазин техніки та електроніки COMFY у ТРЦ «Амстор» шукає продавця-консультанта. Співробітник консультує клієнтів, допомагає з вибором гаджетів і товарів для дому, проходить навчання через корпоративну платформу та отримує підтримку наставника. Заробіток варіюється від 19 500 до 28 000 грн. Графік — 5/2 по 8 годин, із можливістю кар’єрного росту від стажера до директора магазину.

Компанія «Єдина Доставка Води» пропонує вакансію водія-кур’єра на доставку бутильованої води. Працівник планує маршрути, забезпечує своєчасну доставку та взаємодіє з клієнтами. Заробітна плата залежить від обсягів доставки — від 30 000 до 50 000 грн. Графік гнучкий: 3×3, 4×2, 5×2 або підробіток 2×2 та вечірні зміни. Вимоги — водійські права категорії B, досвід водіння від одного року, фізична витривалість та комунікабельність.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує різні варіанти зайнятості: від адміністративних та торгових позицій до логістики. Кожен може обрати посаду відповідно до своїх навичок, графіку та побажань, отримуючи стабільний дохід та можливість навчатися новим професіям.

