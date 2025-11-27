Подорожчання продуктів у Запоріжжі у листопаді 2025 року вже відчутно впливає на витрати городян, повідомляє Politeka.

Середні ціни на базові товари продовжують зростати, що змушує жителів ретельно планувати покупки та шукати вигідні пропозиції.

Найбільший приріст зафіксовано у крупах. Кілограм гречки зараз коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали за 41. У різних супермаркетах розцінки коливаються: Auchan — 35, Megamarket — 55. Подорожчання круп змушує мешканців порівнювати вартості та обирати оптимальні варіанти.

Молочні вироби також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл нині коштують у середньому 38 грн, тоді як минулого місяця їхня вартість була 36. У Metro та Novus продукт продають дешевше, а Megamarket пропонує за 38,40. Зростання розцінок пов’язане із сезонними коливаннями та витратами на транспортування.

Серед овочів найбільше подорожчали огірки. Середня вартість кілограма досягла 121 грн, що на 28 гривень більше, ніж у жовтні. У Novus вони коштують 159, у Metro — 83. Фахівці пояснюють таке здорожчання сезонними факторами та логістичними витратами.

Особливо відчутно зросла вартість на мед — майже на 50% у порівнянні з минулим роком. Скорочення врожаю та обмежена пропозиція на ринку вплинули на розцінки як у супермаркетах, так і на місцевих ринках.

Експерти радять планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни у різних торгових точках і користуватися акціями. Подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається помітним, тож стабілізації цін найближчим часом не прогнозують. Своєчасне планування допоможе зменшити навантаження на сімейний бюджет та уникнути непередбачених витрат.

