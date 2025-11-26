З метою охопити якомога більше родин, що потребують допомоги, відкрито нову форму реєстрації на безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області можна отримати при відповідності до критеріїв відбору, які оголосила громадська організація «ВПО Україна», пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації в Телеграм-каналі.

ГО «ВПО Україна» повідомляє, що організація продовжує докладати всіх можливих зусиль для підтримки людей, які лише нещодавно були змушені залишити свої домівки та отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

З метою охопити якомога більше родин, що потребують допомоги, відкрито нову форму реєстрації на безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області. Вона призначена саме для тих сімей, які набули статусу переселенців починаючи з вересня 2025 року та були вимушені евакуюватися з територій Донеччини, окремих районів Дніпропетровської області, а також інших напрямків, де тривають небезпечні події.

Протягом минулого тижня команда організації вже розпочала надавати допомогу таким родинам на території Кіровоградської області. Завдяки розширенню можливостей та збільшенню кількості партнерів підтримка буде поширена й на Полтавську область, де кількість новоприбулих переселенців продовжує зростати.

Зареєструватися можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку ВПО від вересня 2025 року та наразі проживають у Полтавській області. Для цього необхідно перейти за наведеним посиланням і заповнити форму за посиланням.

Варто також зазначити, що за сприяння партнерських благодійних організацій внутрішньо переміщені особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримують необхідні мийні та гігієнічні засоби. Також надається допомога в оформленні заявок на гуманітарну допомогу від інших фондів і структур, що працюють у цьому напрямку.

