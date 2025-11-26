С целью охватить как можно больше семей, нуждающихся в помощи, открыта новая форма регистрации на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области можно получить при соответствии с критериями отбора, которые объявила общественная организация «ВПЛ Украина», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации в Телеграмм-канале.

ОО «ВПО Украина» сообщает, что организация продолжает прилагать все возможные усилия для поддержки людей, которые только недавно были вынуждены покинуть свои дома и получили статус внутренне перемещенных лиц.

С целью охватить как можно больше семей, нуждающихся в помощи, открыта новая форма регистрации на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области. Она предназначена именно для тех семей, которые приобрели статус переселенцев начиная с сентября 2025 года и были вынуждены эвакуироваться с территорий Донбасса, отдельных районов Днепропетровской области, а также других направлений, где продолжаются опасные события.

На прошлой неделе команда организации уже начала оказывать помощь таким семьям на территории Кировоградщины. Благодаря расширению возможностей и увеличению количества партнеров, поддержка будет распространена и на Полтавский регион, где количество вновь прибывших переселенцев продолжает расти.

Зарегистрироваться могут внутренне перемещенные лица, получившие справку ВПЛ от сентября 2025 года и проживающие в Полтавской области. Для этого необходимо перейти по приведенной ссылке и заполнить форму по ссылке.

Следует отметить, что при содействии партнерских благотворительных организаций внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают необходимые моющие и гигиенические средства. Также оказывается помощь в оформлении заявок на гуманитарную помощь от других фондов и структур, работающих в этом направлении.

