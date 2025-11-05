Тут роздають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надають людям похилого віку та переселенцям, про що інформує Politeka.

Деталі оприлюднені на офіційному ресурсі центру підтримки «ЯМаріуполь», який працює у Кременчуці за адресою вулиця Небесної сотні, 30а.

Прийом відвідувачів триває щоденно з восьмої до шістнадцятої години. У приміщенні поєднані сервіси, що допомагають родинам, котрі втратили домівки через бойові дії, отримати необхідну підтримку.

Серед основних напрямів діяльності центру — надання гуманітарної допомоги. Тут роздають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, гігієнічні набори та базові речі першої необхідності. Пріоритетом залишається допомога переселенцям і людям старшого віку, які особливо потребують турботи.

Крім того, у закладі працюють психологи, що допомагають відновити емоційну рівновагу після стресових подій. Фахівці проводять індивідуальні консультації, навчають методам подолання тривожності й страху.

Юридичний напрям забезпечує підтримку з питань оформлення документів, соціальних виплат, а також компенсацій за пошкоджене житло. Медичний сектор центру приймає пацієнтів для первинних оглядів, консультацій і видачі ліків.

Також діє напрям із працевлаштування — відвідувачам допомагають знайти роботу, пройти навчання або перекваліфікацію. Для дітей створено ігрові приміщення, де вони перебувають під наглядом вихователів, поки дорослі користуються послугами центру.

Регулярно проводяться зустрічі для адаптації, знайомств та взаємопідтримки. Кожному клієнту приділяють особливу увагу, орієнтуючись на індивідуальні потреби. Актуальна інформація щодо розкладу, видачі наборів і змін у роботі публікується на сторінках «ЯМаріуполь».

