Зареєструватися на отримання гігієнічних наборів та безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві можуть лише окремі українці.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві можна отримати завдяки діяльності благодійного фонду "Карітас Україна", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці в Фейсбук.

"Карітас" повідомив про старт реєстрації на отримання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до Полтави або її околиць.

Цей захід проводиться в рамках проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України». Ініціатива спрямована на підтримку тих людей, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують першочергової допомоги.

Зареєструватися на отримання гігієнічних наборів та безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві можуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які нещодавно, протягом останніх 60 днів, змінили місце проживання.

Окрім цього, важливо, щоб людина або сім’я відповідала хоча б одному з критеріїв вразливості, визначених проєктом.

До таких категорій належать:

особи з інвалідністю 1, 2, 3 групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;

люди, які страждають на тяжкі захворювання, що суттєво обмежують їхні можливості;

громадяни похилого віку, що досягли 60 років і старші;

самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб;

багатодітні сім’ї, в яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки або матері, що мають дітей віком до 3 років.

Для зручності було визначено чітке місце проведення реєстрації на безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві. Усім охочим слід звертатися за адресою: вулиця Пилипа Орлика, будинок 20/1. Прийом відвідувачів здійснюється щоденно з 9:00 до 18:00, що дозволяє людям обрати зручний час для подання документів.

Щоб пройти процедуру реєстрації та отримати право на допомогу, необхідно підготувати пакет документів. Серед обов’язкових: паспорт громадянина України (оригінал), ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи з датою, що підтверджує переселення протягом останніх 60 днів, а також документи, які засвідчують відповідність одному із визначених критеріїв вразливості.

