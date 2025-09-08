Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве можно получить благодаря деятельности благотворительного фонда "Каритас Украина", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбук.
"Каритас" сообщил о старте регистрации на получение гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц, недавно переехавших в Полтаву или ее окрестности.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины». Инициатива направлена на поддержку тех людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в первоочередной помощи.
Зарегистрироваться на получение гигиенических наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве могут только внутренне перемещенные лица, которые недавно, в течение последних 60 дней, сменили место жительства.
Кроме этого, важно, чтобы человек или семья отвечал хотя бы одному из критериев уязвимости, определенных проектом.
К таким категориям относятся:
- лица с инвалидностью 1, 2, 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;
- люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, существенно ограничивающие их возможности;
- пожилые граждане, достигшие 60 лет и старше;
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;
- многодетные семьи, в которых воспитывается трое и больше несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Для удобства было определено место проведения регистрации на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве. Всем желающим следует обращаться по адресу: улица Филиппа Орлика, дом 20/1. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, что позволяет людям выбрать удобное время для подачи документов.
Чтобы пройти процедуру регистрации и получить право на пособие, необходимо подготовить пакет документов. Среди обязательных: паспорт гражданина Украины (оригинал), идентификационный код, справка внутренне перемещенного лица с датой, подтверждающей переселение за последние 60 дней, а также документы, удостоверяющие соответствие одному из определенных критериев уязвимости.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.