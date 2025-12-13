Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області може вплинути на плани та поїздки міцевих жителів, які часто пересуваються залізницею.

З 14 грудня 2025 року набере чинності новий графік руху поїздів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на Facebook-сторінці регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця». Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області змінить маршрути та розклад приміських електричок у регіоні.

Зокрема, електрички №6663 відправлятимуться з Передгіркового парку о 8:25 і прибуватимуть до Знам’янки-Пас. о 11:10, а №6664 курсуватиме від Знам’янки-Пас. до Кременчука-Пас. з 12:40 до 15:08.

На маршрутах через Павлиш та Бурти курсування електропоїздів також буде оновлено. №5889 відправлятиметься з Кременчука-Пасажирського о 4:35, проходитиме Крюків-на-Дніпрі о 4:41, Бурти о 5:03 і прибуватиме в Павлиш о 5:17.

У зворотному напрямку №6890 вирушатиме о 5:50 з Павлишу і прибуватиме о 7:44 у Передгірковий парк. Вечірні рейси: №6895 відправлятимуться з Кременчука-Пасажирського о 16:47 і прибуватимуть в Павлиш о 17:45, а №6896 йтиме з Павлишу о 18:13 і прибуватиме у Передгірковий парк о 19:50.

№6899 відправляєтиметься о 20:25 і доїжджатиме о 21:56, а №5890 виходитиме о 22:30 з Павлишу, проходитиме Бурти о 22:42, Крюків-на-Дніпрі о 22:56 і буде прибувати в Кременчук-Пасажирський о 23:06.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області торкнувся й напрямку Світловодськ-Бурти. №6951 відправлятиметься зі Світловодська о 5:30 і прибуватиме в Бурти о 5:55, №6952 вирушатиме з Буртів о 6:19 і прибуватиме у Світловодськ о 6:45.

Денне курсування забезпечать №6953 о 8:50 і №6954 о 9:50, а післяобідній рейс №6955 відправлятиметься о 13:41 і прибуватиме о 14:05, №6956 виходитиме з Буртів о 14:40 і прибуватиме у Світловодськ о 15:05.

