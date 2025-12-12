Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можуть отримати ті домогосподарства, які перебували у базі даних Департаменту та офіційно мали статус одержувачів державної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надає Департамент соціального захисту населення за підтримки Global Empowerment Mission UA (GEM), повідомляє Politeka.

Про старт програми повідомила прес-служба міської ради.

Ініціатива спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, літнім людям та малозабезпеченим домогосподарствам, які перебувають на обліку в структурних підрозділах Департаменту та отримують соціальні виплати. Для формування продовольчих наборів продукти харчування були передані організацією GEM разом із Фондом Говарда Дж. Баффета. Кожна родина, що відповідає визначеним умовам, має право отримати один пакет.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можуть отримати ті домогосподарства, які перебували у базі даних Департаменту та офіційно мали статус одержувачів державної підтримки. Обов’язковою вимогою є також наявність реєстрації в межах Сумської міської громади.

Видача гуманітарних наборів відбувається у приміщенні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, актова зала. Прийом громадян здійснюється з понеділка по четвер із 8:00 до 16:00, у п’ятницю — з 8:00 до 15:00, з перервою з 12:00 до 13:00.

Для отримання допомоги необхідно надати паспорт громадянина України або електронний документ у застосунку «Дія», ідентифікаційний код та довідку чи інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання на території громади.

До слова, також повідомлялося про дефіцит продуктів у Сумській області, який може посилитися вже цієї осені.

