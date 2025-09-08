Економісти переконані, що різкого шоку на ринку, пов'язаного з дефіцитом продуктів у Сумській області не буде.

Дефіцит продуктів у Сумській області може посилитися вже цієї осені через прогнозоване підвищення цін на хліб, повідомляє Politeka.

Головним фактором цього процесу спеціалісти називають зростання вартості пального, що впливає на виробництво та доставку готового продукту.

Про ситуацію розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він підкреслив, що навіть за наявності власної пшениці та потужностей для випікання, кінцеві розцінки на хліб значною мірою залежать від енергетичних витрат.

«Пшениця та підприємства наші, але фактор пального теж важливий. Подорожчання пального може підштовхнути ціну вгору», – зазначив експерт.

Ус прогнозує, що буханець пшеничний може коштувати до 55 гривень. Це не дворазовий стрибок, але достатньо відчутне підвищення для домогосподарств, які вже стикаються з ростом витрат на продукти та комунальні послуги.

Крім того, експерт наголосив, що форс-мажори, зокрема руйнування хлібозаводів через ракетні удари, здатні спричинити дефіцит продукції та пришвидшити подорожчання.

«Якщо підприємства пошкодять, ціни підвищаться елементарно через скорочення пропозиції. За місяць-два перевіримо це», – додав він.

За даними Мінфіну на початок серпня 2025 року, 450 г батона «Рум’янець» нарізного коштує 27,90 грн, упаковка пшеничного хліба 600–650 г – 42,99-44,72 грн, а 300 г житнього «Бородинського» – 44,90 грн. Прогноз у 55 грн означає підвищення на 20-25%.

Вартість пального залишатиметься головним драйвером, стан логістики та інфраструктури може миттєво скоротити пропозицію, а сезонність і врожай зернових теж впливають на витрати. Стабільність курсу гривні визначає розцінки на імпортні компоненти і обладнання.

Економісти переконані, що різкого шоку на ринку, пов'язаного з дефіцитом продуктів у Сумській області не буде. Проте поступове підвищення до психологічної позначки 55 гривень за буханець цілком ймовірне, і мешканцям Сумської області варто готуватися до зростання витрат на хліб.

