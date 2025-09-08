Экономисты уверены, что резкого шока на рынке, связанного с дефицитом продуктов в Сумской области, не будет.

Дефицит продуктов в Сумской области может усилиться уже этой осенью из-за прогнозируемого повышения цен на хлеб, сообщает Politeka.

Главным фактором этого процесса специалисты называют рост стоимости горючего, что влияет на производство и доставку готового продукта.

О ситуации рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он подчеркнул, что даже при наличии собственной пшеницы и мощностей для выпечки конечные расценки на хлеб в значительной степени зависят от энергетических затрат.

«Пшеница и предприятия наши, но фактор горючего тоже важен. Подорожание горючего может подтолкнуть цену вверх», – отметил эксперт.

Усс прогнозирует, что буханка пшеничная может стоить до 55 гривен. Это не двукратный скачок, но достаточно ощутимое повышение для домохозяйств, которые уже сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что форс-мажоры, в частности разрушение хлебозаводов из-за ракетных ударов, способны повлечь дефицит продукции и ускорить подорожание.

«Если предприятия повредят, цены повысятся элементарно из-за сокращения предложения. Через месяц-два проверим это» , – добавил он.

По данным Минфина на начало августа 2025 года, 450 г батона «Румьянец» нарезного стоит 27,90 грн, упаковка пшеничного хлеба 600–650 г – 42,99–44,72 грн, а 300 г ржаного «Бородинского» – 44,90 грн. Прогноз в 55 грн означает повышение на 20-25%.

Стоимость горючего остается главным драйвером, состояние логистики и инфраструктуры может мгновенно сократить предложение, а сезонность и урожай зерновых тоже влияют на затраты. Стабильность курса гривны определяет цены на импортные компоненты и оборудование.

Экономисты уверены, что резкого шока на рынке, связанного с дефицитом продуктов в Сумской области, не будет. Однако постепенное повышение к психологической отметке 55 гривен за буханку вполне вероятно, и жителям Сумской области следует готовиться к росту расходов на хлеб.

