Подорожчання продуктів у Сумській області останнім часом відчутно впливає на молочний сектор споживчого ринку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Середній цінник твердого сиру «Звени Гора» голандського 45% досягла 580,70 грн за кілограм. У мережі Auchan цей продукт продається за 565,00, у Megamarket – 589,50, а в Metro – 587,60. Для порівняння, у липні середня вартість сиру становила 532,25 гривень за кілограм, що демонструє збільшення на 46,67 грн за місяць. Індекс свідчить, що зростання відбувалося поступово протягом серпня, з кінця липня, коли середня вартість коливалася від 446,17 до 578,73, до кінця місяця, досягаючи 580,70.

Що стосується йогурту «Активіа Класичний» 1,5%, цінник нині становить 35,99 грн за упаковку об’ємом 290 мл. У Novus продукт доступний за тими ж розцінками. У липні 2025 року середня вартість йогурту складала 34,59, отже підвищення за місяць склало 6,00. Дані індексу показують, що подорожчання відбувалося епізодично протягом серпня, зокрема після 7 числа, коли розцінки підвищилися з 29,99 до 35,99 гривень.

Загалом такі коливання демонструють, що подорожчання продуктів у Сумській області відображає тенденції на ринку молочних товарів та впливає на витрати домогосподарств. Найбільш суттєво підвищилися ціни на тверді сири, тоді як йогурт показує менш різке, але помітне зростання.

Для жителів області це означає, що при плануванні щотижневих закупівель слід враховувати зміни цін на молочку та обирати магазини, де вартість товарів є оптимальною. Моніторинг цін допомагає мінімізувати навантаження на сімейний бюджет і ефективніше розподіляти кошти на товари першої необхідності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання борошна в Сумській області: магазини різко переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Сумській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: в ПФУ розкрили, скільки можна отримати до Дня Незалежності.