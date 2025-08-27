Для отримання безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Сумській області при собі обов’язково необхідно мати оригінали документів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області можна отримати українцям в одній з громад регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили Путивльській міській раді.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області можна отримати в Путивлі. Зокрема, гуманітарний штаб Путивльської міської ради інформує українців про проведення чергової видачі продуктових наборів для громадян зазначеної вікової категорії. Отримати допомогу можна буде протягом трьох днів – з 26 серпня 2025 року по 28 серпня 2025 року включно.

Звертаємо особливу увагу на важливе уточнення. Якщо ваш вік становить від 60 до 64 років і ви вже отримували безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області у липні 2025 року як внутрішньо переміщена особа, повторно отримати одну й ту саму гуманітарну допомогу буде неможливо.

Це обмеження запроваджено для забезпечення справедливого розподілу ресурсів та надання допомоги тим, хто ще нею не скористався.

Видача продуктових наборів здійснюватиметься у спортзалі Путивльського ліцею №2. Прийом громадян триватиме щодня у вказані дати з 8 години ранку до 12 години дня.

При собі обов’язково необхідно мати оригінали документів, які посвідчують особу, – паспорт або ID-карту. Крім того, потрібно підтвердити місце проживання на території Путивльської громади, адже це є обов’язковою умовою для отримання допомоги.

Гуманітарний штаб закликає жителів поставитися з розумінням до встановлених правил, адже їх мета – зробити підтримку максимально доступною для тих людей, які її найбільше потребують.

