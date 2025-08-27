Для получения бесплатных продуктов для пенсионеров в Сумской области обязательно необходимо иметь оригиналы документов.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области можно получить украинцам в одной из общин региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили Путивльскому городскому совету.

Бесплатные продукты для пенсионеров Сумской области можно получить в Путивле. В частности, гуманитарный штаб Путивльского городского совета информирует украинцев о проведении очередной выдачи продуктовых наборов для граждан этой возрастной категории. Получить помощь можно будет в течение трех дней – с 26 августа 2025 по 28 августа 2025 включительно.

Обращаем особое внимание на важное уточнение. Если ваш возраст составляет от 60 до 64 лет и вы уже получали бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области в июле 2025 года как внутренне перемещенное лицо, повторно получить одну и ту же гуманитарную помощь будет невозможно.

Это ограничение введено для обеспечения справедливого распределения ресурсов и оказания помощи тем, кто еще ею не воспользовался.

Выдача продуктовых наборов будет производиться в спортзале Путивльского лицея №2. Прием граждан будет продолжаться ежедневно в указанные даты с 8 часов утра до 12 часов дня.

При себе обязательно необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность – паспорт или ID-карту. Кроме того, нужно подтвердить место жительства на территории Путивльской общины, ведь это является обязательным условием для получения помощи.

Гуманитарный штаб призывает жителей отнестись с пониманием к установленным правилам, ведь их цель – сделать поддержку максимально доступной для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются.

