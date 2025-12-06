Графік відключення світла на 7 грудня в Полтавській області дозволяє планувати день без значних незручностей.

Графік відключення світла на 7 грудня в Полтавській області оприлюднено для населення, яке користується електропостачанням у кількох громадах, повідомляє Politeka.

Планові роботи проводяться в рамках капітальних ремонтів та інвестиційної програми АТ «Полтаваобленерго», що дозволяє підтримувати надійність мереж і запобігати аварійним відключенням.

У Новосанжарській селищній територіальній громаді Полтавського району знеструмлення заплановане з 08:00 до 19:00 у селі Зачепилівка. Під час ремонтних робіт тимчасово можуть залишитися без світла мешканці вулиць 8 Березня, Городній, Заводська, Миру, Огородній, Піщана, Польова, Шевченка та Шкільна. Причиною перерв є виконання робіт за річною програмою технічного обслуговування мереж, що передбачає заміну та модернізацію обладнання.

У Чорнухинській територіальній громаді Лубенського району тимчасові перебої стосуватимуться села Вороньки. Тут електроенергію відключатимуть із 08:30 до 16:30 на вулицях Бригадна, Буденна, Лісова, Перелета, Сергія Сердюки та Турянівська. Роботи виконуються згідно з інвестиційною програмою ОСР, що передбачає оновлення трансформаторних пунктів та ліній електропередач для підвищення стабільності живлення.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових перерв у постачанні електроенергії: зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу побутової техніки та при можливості перенести критично важливі процеси на інший час. Також доцільно стежити за оновленнями на сайті АТ «Полтаваобленерго», де публікують уточнення щодо графіків та можливих змін у режимі відключень.

Таким чином, графік відключення світла на 7 грудня в Полтавській області дозволяє планувати день без значних незручностей і забезпечує прозорість роботи енергокомпанії для споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.