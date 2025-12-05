"Укрзалізниця" наголошує, що всі корективи та новий графік руху поїздів в Київській області є тимчасовим.

На початку грудня вводиться новий графік руху поїздів в Київській області, зміни стосуються приміських та інших експресів, повідомляє видання Politeka.net

Про це попередила "Укрзалізниця" в своєму Телеграм.

Як зазначають залізничники, новий графік руху поїздів в Київській області є тимчасовим та пов’язаний з виконанням планових ремонтних робіт на окремих ділянках інфраструктури, що потребують коригування часу руху поїздів.

"Укрзалізниця" завчасно інформує пасажирів про зміни, щоб громадяни мали можливість спланувати поїздки та уникнути незручностей. Упродовж перших днів грудня окремі експреси курсуватимуть за оновленим розкладом, а деякі маршрути зазнають незначних коректив.

До 7 грудня зміни торкнулися кількох популярних рейсів. Експрес 6809, який курсує за маршрутом Яготин – Київ-Волинський, вирушатиме з початкової станції об 11: 25 замість попереднього часу відправлення, що становив 11:15. Прибуття до Києва при цьому залишається незмінним, що дозволяє пасажирам зберегти звичний ритм поїздок.

Оновлено розклад експреса 6811 Гребінка – Київ-Волинський. Тепер він курсуватиме з 11:34 до 14:56. Раніше час його руху становив період із 11:15 до 14:37.

У період із 15 по 22 грудня зміни у розкладі будуть продовжені та доповнені. У цей час за оновленим розкладом курсуватимуть два експреси. Електричка 6809 прямуватиме з Яготина до Києва-Волинського з відправленням об 11 годині 37 хвилин та прибуттям о 14 годині 08 хвилин.

Експрес 6811 Гребінка – Київ-Волинський у ці дні вирушатиме об 11 годині 17 хвилин, а прибуватиме до Києва о 14 годині 39 хвилин.

"Укрзалізниця" наголошує, що всі корективи у розкладі є вимушеними та тимчасовими. Вони необхідні для забезпечення безпеки руху пасажирських поїздів під час виконання ремонтних робіт, які покликані покращити технічний стан інфраструктури та гарантувати стабільність перевезень у майбутньому.

Залізничники звертаються до пасажирів із проханням поставитися до таких незручностей із розумінням та завчасно перевіряти оновлений графік перед поїздкою.

