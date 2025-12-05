Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області створена для зниження ризиків під час холодного сезону.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області цього сезону надається вразливим домогосподарствам, щоб підтримати літніх громадян перед зимовим періодом, повідомляє Politeka.

Програма охоплює кілька районів і спрямована на забезпечення базових потреб осіб старших за шістдесят років, а також тих, хто має інвалідність або хронічні захворювання. Серед одержувачів — вагітні, матері малюків, одинокі батьки та багатодітні сім’ї, що найбільше відчувають фінансове навантаження через комунальні платежі та опалення.

У Синельниківському районі мешканці Слов’янської громади отримають паливні брикети для обігріву будинків, що допоможе зменшити витрати взимку. У Нікопольському районі родини сіл Зоря та Приміське отримають гранти на оплату комунальних послуг, а у Покровському забезпечать постачання брикетів для опалення.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області створена для зниження ризиків під час холодного сезону та забезпечення стабільних умов проживання. Мешканцям радять заздалегідь готувати документи та стежити за графіком розподілу ресурсів. Детальна інформація доступна на сайті «Карітас Донецьк у Дніпрі».

Крім того, у регіоні діє програма безкоштовного житла для осіб, які потребують державної підтримки. Відповідно до закону «Про житловий фонд соціального призначення», певні категорії населення мають право на соціальне житло, що доповнює основну допомогу та підвищує рівень безпеки для вразливих груп.

Завдяки цим заходам, літні жителі Дніпропетровської області зможуть пережити зиму з меншими труднощами та відчувати підтримку громади та держави.

