Дефіцит продуктів у Київській області знову опинився у центрі уваги.

Дефіцит продуктів у Київській області привертає дедалі більше уваги, адже гуманітарні центри фіксують зростання потреб серед переселенців та літніх мешканців, передає Politeka.

Про це інформують місцеві установи, що координують програми допомоги та роботу соціальних служб.

Хаб «Єднання» продовжує видавати продовольчі набори людям, які залишили свої домівки або мають обмежені можливості для забезпечення базових потреб. У центрі поєднують консультації з оформлення державних виплат і роз’яснюють кроки для отримання додаткових сервісів.

Фахівці допомагають новоприбулим розібратися з процедурою реєстрації, знайти потрібні контакти та швидше організувати побут на новому місці. Це особливо важливо для родин з мінімальними ресурсами, які змушені адаптуватися до нових умов.

Окрему увагу приділяють мешканцям Покровського району, що належать до найбільш уразливих категорій. Вони можуть отримати набори з основними товарами, а також предмети щоденного використання, що допомагає зменшити навантаження на бюджет та стабілізувати ситуацію всередині родин.

Прийом відвідувачів здійснюється у будні. Під час консультації працівники уточнюють потреби кожного заявника, проводять первинну реєстрацію та формують подальший маршрут підтримки. Доступні програми охоплюють пенсіонерів, людей з інвалідністю та пацієнтів із тяжкими хворобами.

Оновлений графік видачі наборів розміщують у Телеграм-каналі центру. Там також публікують оперативні роз’яснення щодо змін у роботі та майбутніх подій, що дозволяє швидше реагувати на Дефіцит продуктів у Київській області.

