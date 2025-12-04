Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківську стосуватиметься не всіх.

Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківську для підприємців може набути чинності з початку 2026 року, після того як Нацкомісія погодила проєкт змін для обговорення, повідомляє Politeka.

Регулятор пропонує скоригувати вартість послуг для комерційних споживачів КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Населення зміни не торкнуться, адже побутові нарахування залишаються на рівні, встановленому у 2022-му.

Згідно з проєктом, водопостачання для бізнесу може зрости з чинних 22,14 грн до 28,63 грн за кубометр, а водовідведення — з 21,996 грн до 24,49 грн. Загальна сума складе 53,12 грн за кубометр проти нинішніх 44,136.

Оптовим споживачам пропонують іншу структуру: 18 гривень за кубометр замість 14,628. У документі пояснюють, що перегляд пов’язаний із суттєвим збільшенням витрат підприємства. Найбільша частка стосується оплати праці.

Другий визначальний чинник — електроенергія, витрати на яку зростуть майже на третину. Також враховано амортизацію для оновлення фондів, фінансові коригування та зміну курсу долара, який у розрахунках становить 45,70.

У проєкті зазначено, що обговорення не проводили через воєнний стан. Водночас підвищення тарифів на воду в Івано-Франківську стосуватиметься лише господарюючих суб’єктів, тоді як побутові нарахування залишаються незмінними.

Крім того, в Івано-Франківській області також ввели обмеження для транспорту. Роботи стартують 3 грудня й триватимуть до 14 числа. Ділянка від храму у Пасічній до Зеленого напрямку стане недоступною для вантажівок протягом зазначеного проміжку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни