Обмеження руху транспорту в Житомирській області запроваджено на магістралі М-06 через ремонт вагової системи WIM, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Delo.ua.

Роботи розпочалися 3 грудня і триватимуть п’ять днів. Тимчасово обмежено рух однією смугою в обох напрямках між Пилиповичами та Дідовичами. Під час ремонту замінюють пошкоджені датчики, встановлюють бар’єрне огородження та оновлюють дорожнє покриття. Також буде нанесено горизонтальну розмітку з холодного пластику із світловідбиваючими елементами.

На цій ділянці магістралі щодня проходить близько 20 тисяч транспортних засобів. Водіїв закликають уважно слідкувати за знаками, знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.

Система WIM (зважування у русі) автоматично фіксує перевантаження вантажного транспорту та стягує штрафи. Ремонт став необхідним через зношення та механічні пошкодження, що унеможливлювали точне вимірювання ваги та навантаження на вісь. Комплекси працюють безперервно 24/7, збираючи дані про час, місцезнаходження, швидкість та категорію автомобіля.

Перші WIM-станції в Україні встановили у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні. Ці кошти спрямовуються до державного і місцевих бюджетів, підтримують інфраструктурні проєкти та допомагають зменшити руйнування доріг. У Житомирській області працює чотири таких комплекси на дорогах державного значення.

Отже, обмеження руху транспорту в Житомирській області тимчасово створює незручності, але спрямоване на підвищення безпеки та збереження доріг.

