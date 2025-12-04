Ограничение движения транспорта в Житомирской области введено на магистрали М-06 из-за ремонта весовой системы WIM, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Delo.ua.

Работы начались 3 декабря и продлятся пять дней. Временно ограничено движение одной полосой в обоих направлениях между Филипповичами и Дедовичами. При ремонте заменяют поврежденные датчики, устанавливают барьерное ограждение и обновляют дорожное покрытие. Также будет нанесена горизонтальная разметка из холодного пластика со светоотражающими элементами.

На этом участке магистрали ежедневно проходят около 20 тысяч транспортных средств. Водителей призывают внимательно следить за знаками, снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Система WIM (взвешивание в движении) автоматически фиксирует перегрузку грузового транспорта и взимает штрафы. Ремонт стал необходимым из-за износа и механических повреждений, что делали невозможным точное измерение веса и нагрузку на ось. Комплексы работают непрерывно 24/7, собирая данные о времени, местонахождении, скорости и категории автомобиля.

Первые WIM-станции в Украине были установлены в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре. Эти средства направляются в государственный и местные бюджеты, поддерживают инфраструктурные проекты и помогают уменьшить разрушение дорог. В Житомирской области работает четыре таких комплекса на дорогах государственного значения.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Житомирской области временно создает неудобства, но направлено на повышение безопасности и сохранение дорог.

