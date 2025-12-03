Ограничение движения транспорта в Закарпатье требует от водителей повышенного внимания.

В Закарпатье ограничение движения транспорта на одном из главных пунктов пропуска создает временные неудобства для водителей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Госпогранслужба .

Пункт «Солотвино – Сигету-Мармацией» временно изменяет график работы: со 2 декабря 2025 автомобильное движение ограничено, пропуск происходит с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Для пешеходов пересечение остается без изменений.

Причина ограничений – ремонтные работы на мосту, из-за которых необходимо перекрытие дороги. Предварительно ожидается, что работы продлятся до 22 суток, однако сроки могут изменяться в зависимости от хода реконструкции.

Госпогранслужба призывает водителей планировать поездки заранее, учитывая возможные задержки. Для тех, кому необходимо срочно пересечь границу, советуют воспользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Среди других доступных дорог: «Порубное – Сирет», «Дьяково – Халмеу», «Дьяковцы – Раковец» и «Красноильск – Возраст де Сус». Они обеспечивают автомобильное движение и позволяют объехать ограниченный участок.

Местным водителям рекомендуется учитывать изменение графика и планировать маршруты так, чтобы избежать пробок. Следует проверять состояние дороги перед выездом, иметь достаточно топлива и соблюдать правила безопасности. Также полезно учитывать погодные условия, особенно на горных перевалах Закарпатья, где туман или гололед могут осложнить движение.

Таким образом, ограничение движения транспорта в Закарпатье требует от водителей повышенного внимания, но альтернативные маршруты позволяют организовать поездки без значительных задержек.

