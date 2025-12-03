Подорожание продуктов в Одесской области заметно влияет на расходы жителей города и области, свидетельствуют данные супермаркетов и рынка "Привоз", сообщает Politeka.

Основные факторы роста цен – сезонные колебания, спрос и логистические затраты.

Молочная продукция демонстрирует разные уровни повышения. Молоко крестьянское 2,5% стоит 67,99 грн за 950 г, 3,2% - 78,49 грн. Сыр Premialle Felata продают по 68,49 за 160 г, Ферма Фелатта – 64,99 за 180 г, а брынза этого же бренда – 56,99 за 180 г. Яйца категории XL стоят 95,49 гривен за десяток, Премия – 79,49.

На рынке "Привоз" овощи и фрукты тоже дорожают. Огурцы – около 100 грн, помидоры – от 50 до 90 грн, сладкий перец – 30–70, острый – 100, картофель – 30–40. Лук и свекла стоят 25-40 грн, белокочанная капуста - 25-45, пекинская - 40. Среди фруктов яблоки продают по 40-60 гривен, груши - 40-120, виноград - 50-100, хурма - 80-90.

Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области коснулось большинства категорий, от молочных товаров до сезонных овощей и фруктов. Местным жителям советуют сравнивать цены, планировать покупки и выбирать выгодные предложения, чтобы оптимизировать расходы и минимизировать влияние роста цен на семейный бюджет.

Кроме того, в Одесской области возник дефицит продукции. Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты приведет к ощутимому удорожанию овоща.

Местным жителям советуют планировать закупки заранее и следить за динамикой расценок во избежание нехватки популярного овоща в пиковый период.

