ВПЛ, проживающие в Одесской области, могут получить дополнительную государственную денежную помощь в размере 2 000 грн, если отвечают установленным требованиям, сообщает Politeka.net.

Выплата предусмотрена правительственным постановлением №1033 и предоставляется после шести месяцев получения пособия на проживание.

Новый формат поддержки получил название «седьмая» выплата и адресована украинцам, которые были вынуждены покинуть опасные регионы и уже получали базовую помощь.

Кто имеет право на 2000 грн

Получить дополнительные средства могут:

наемные работники;

физические лица-предприниматели,

при условии, что они официально работают или ведут предпринимательскую деятельность непрерывно не менее шести месяцев и исправно платят налоги.

Важно, что оформление этой доплаты не лишает права и дальше получать основную помощь на проживание, если человек отвечает критериям уязвимости.

Целью программы является стимулирование занятости среди ВПЛ, развитие самозанятости и поддержание стабильного дохода семей.

Как оформить дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области

Подавать документы необходимо в последний месяц действующего периода назначения на жительство. Подтверждение занятости должно быть отражено в государственных реестрах.

Подтвердить официальную деятельность можно следующими документами:

факт уплаты ЕСВ или других обязательных страховых взносов (информация содержится в реестре застрахованных лиц);

справка от работодателя о перечислении ЕСВ;

копия налоговой декларации плательщика единого налога, поданной в ГНС.

После подачи документов Пенсионный фонд проверяет данные через государственные реестры. Если требования исполнены, выплата назначается автоматически.

