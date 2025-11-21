ВПЛ, проживающие в Одесской области, могут получить дополнительную государственную денежную помощь в размере 2 000 грн, если отвечают установленным требованиям, сообщает Politeka.net.
Выплата предусмотрена правительственным постановлением №1033 и предоставляется после шести месяцев получения пособия на проживание.
Новый формат поддержки получил название «седьмая» выплата и адресована украинцам, которые были вынуждены покинуть опасные регионы и уже получали базовую помощь.
Кто имеет право на 2000 грн
Получить дополнительные средства могут:
- наемные работники;
- физические лица-предприниматели,
- при условии, что они официально работают или ведут предпринимательскую деятельность непрерывно не менее шести месяцев и исправно платят налоги.
Важно, что оформление этой доплаты не лишает права и дальше получать основную помощь на проживание, если человек отвечает критериям уязвимости.
Целью программы является стимулирование занятости среди ВПЛ, развитие самозанятости и поддержание стабильного дохода семей.
Как оформить дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области
Подавать документы необходимо в последний месяц действующего периода назначения на жительство. Подтверждение занятости должно быть отражено в государственных реестрах.
Подтвердить официальную деятельность можно следующими документами:
- факт уплаты ЕСВ или других обязательных страховых взносов (информация содержится в реестре застрахованных лиц);
- справка от работодателя о перечислении ЕСВ;
- копия налоговой декларации плательщика единого налога, поданной в ГНС.
После подачи документов Пенсионный фонд проверяет данные через государственные реестры. Если требования исполнены, выплата назначается автоматически.
