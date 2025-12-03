Ограничение движения транспорта в Черновцах вводится в несколько этапов на нескольких улицах города, поэтому стоит знать, где они будут действовать, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета Телеграмм.

В Черновцах временно меняют организацию дорожного движения в связи с проведением разных видов ремонтных работ и подключением сетей.

На улице Энтузиастов, в районе дома 3, с 03.12 по 30.12 включительно предусмотрено частичное ограничение движения транспорта в Черновцах. Такие изменения связаны с выполнением работ по подключению к сетям водоснабжения. В этот период водителей просят учитывать возможные задержки и выбирать альтернативные маршруты.

На улице М. Драгоманова, вблизи дома 7, с 05.01.2026 по 27.02.2026 включительно будет действовать полное перекрытие дороги. Необходимость перекрытия вызвана строительством водопроводной камеры, являющейся частью обновления инфраструктуры города. Жителям и водителям рекомендуют планировать заранее свой маршрут, поскольку проезд транспорта на этом участке будет полностью приостановлен.

На улице Владимира Великого, на перекрестке с улицей Главной, с 04.12 по 11.12 включительно также запланировано перекрытие. На месте будут производиться капитальный ремонт улично-дорожной сети, что должно улучшить состояние дорожного покрытия и повысить безопасность передвижения.

Подчеркивается, что работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях, поскольку качество ремонта напрямую зависит от температуры и влажности воздуха.

Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты и учитывать возможные задержки из-за ограничения движения транспорта в Черновцах, ведь на период ремонта проезд может быть замедленным.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.