Прогноз погоды в Запорожской области на 4 декабря помогает местным жителям своевременно подготовиться к условиям на улице.

Прогноз погоды в Запорожье на 4 декабря ожидается умеренная облачность и стабильные температурные показатели в течение дня, сообщает Politeka.

Утро начнется с +3…+4°C, без осадков. Воздух будет относительно влажным, что может создавать ощущение небольшой прохлады. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 6 м/с, порывы могут достигать 6 м/с, но в общем условия будут оставаться комфортными для передвижения по городу.

Днем температура поднимется до +5°C. Облачность скользящая, солнечные лучи будут периодически пробиваться сквозь незначительную облачность. Атмосферные осадки не прогнозируются, поэтому горожане могут планировать внешние дела без дополнительных мер по дождю или мокрому снегу.

В вечерние часы столбик термометра опустится до +3…+4°C. Ветер остается умеренным, с той же юго-восточной ориентацией, что обеспечивает стабильные условия на улице. Влажность воздуха будет расти, но резких изменений температуры не предполагается.

Ночью ожидается +3°C, без осадков. Прогноз погоды в Запорожской области на 4 декабря помогает местным жителям своевременно подготовиться к условиям на улице, выбрать подходящую одежду и спланировать активности. Рекомендуется иметь легкую куртку и обращать внимание на ощущение влажности во время прогулок или поездок.

Для комфортного пребывания на улице следует одеться многослойно, используя водоотталкивающие материалы. Обязательно взять с собой перчатки и шарф для утренних и вечерних прогулок. Водителям советуют быть внимательными из-за возможной скользкости на дорогах, а пешеходам - ​​выбирать удобную обувь с протектором для безопасного передвижения по городу.

