Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве является не только гуманитарной поддержкой, но и способом усилить взаимодействие между людьми.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве продолжает предоставлять благотворительный фонд «Каритас», организующий ежедневное питание в городской социальной столовой, сообщает Politeka.

Такую информацию рассказали на сайте организации Каритас.

Программа направлена ​​на граждан, нуждающихся в регулярной поддержке из-за сложных жизненных обстоятельств.

В фонде объясняют, что проект обеспечивает стабильную выдачу обедов, сформированных как сбалансированные порции. Такой формат помогает людям, временно оставшимся без достаточного дохода, получать необходимую пищу без дополнительных затрат. Инициатива качественно дополняет другие локальные меры социального характера и пользуется ощутимым спросом.

Чтобы присоединиться, заявители проходят регистрацию непосредственно в помещении столовой. После подтверждения данных выдают абонемент, действующий тридцать дней. Обеды получают ежедневно с тринадцати до четырнадцати часов, по адресу: улица Семена Антонца (Балакина), двадцать четыре. Представители фонда уточняют, что график устойчив, а работа команды направлена ​​на четкое соблюдение заявленных часов.

Для участия необходимы: паспорт, налоговый номер, справка внутренне перемещенного лица и документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории. Такие условия позволяют обеспечить справедливое распределение помощи и охватить граждан, действительно сталкивающихся с трудностями.

Последняя волна набора охватила людей с инвалидностью первой-третьей группы и одиноких горожан, которым исполнилось шестьдесят лет. Набор был открыт для тех, кто не пользовался программой после мая, две тысячи двадцать четвертого года. Фонд подчеркивает, что обновление списков позволяет привлечь новых участников, нуждающихся в постоянной помощи.

Представители организации отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве - это не только гуманитарная поддержка, но и способ усилить взаимодействие между людьми, оказавшимися в сложных условиях. В рамках проекта «Каритас» стремится обеспечить теплую, достойную и стабильную среду для каждого, кто отвечает требованиям и действительно нуждается в помощи.

