Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах уже поступает пожилым людям, потерявшим жилье из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Местные власти организуют обеспечение временными квартирами и сопровождение для нуждающихся в восстановлении быта. Пенсионеры получают возможность проживать в модульном городке, где созданы безопасные условия и стабилизирована повседневная жизнь.

Документы размещения принимает Департамент социальной защиты населения. Заявителям необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Семьи оформляют совместную заявку, в которую вносятся данные всех членов домохозяйства. Подать документы можно по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники помогают подготовить пакет и объясняют порядок оформления.

Поселок создан для восстановления быта и предоставления социальной поддержки в спокойной обстановке. Кроме жилья гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах предусматривает компенсации за разрушенные дома и материальную поддержку для оплаты аренды.

Инициатива позволяет переселенцам вернуться к привычному ритму жизни и получить необходимую поддержку, что особенно важно для пожилых граждан в сложный период.

Также, в Сумской области люди могут получить денежную поддержку.

По-прежнему право на получение финпомощи имеют ветераны, чьи дома были разрушены или повреждены из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

