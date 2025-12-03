Крім житла, гуманітарна допомога для ВПО у Сумах передбачає компенсації за зруйновані будинки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах вже надходить до літніх людей, які втратили житло через бойові дії, повідомляє Politeka.

Місцева влада організовує забезпечення тимчасовими квартирами та супровід для тих, хто потребує відновлення побуту. Пенсіонери отримують можливість проживати у модульному містечку, де створені безпечні умови та стабілізовано щоденне життя.

Документи для розміщення приймає Департамент соціального захисту населення. Заявникам потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Сім’ї оформлюють спільну заявку, у яку вносять дані всіх членів домогосподарства. Подати документи можна за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники допомагають підготувати пакет і пояснюють порядок оформлення.

Містечко створене для відновлення побуту та надання соціальної підтримки у спокійній обстановці. Крім житла, гуманітарна допомога для ВПО у Сумах передбачає компенсації за зруйновані будинки та матеріальну підтримку для оплати оренди.

Ініціатива дозволяє переселенцям повернутися до звичного ритму життя та отримати необхідну підтримку, що особливо важливо для літніх громадян у складний період.

Також, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиї домівки були зруйновані чи пошкоджені через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

