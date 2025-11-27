Рынок в регионе вступает в фазу нестабильности, где спрос значительно превышает предложение, создающее дефицит продуктов в Полтавской области.

В Полтавской области наблюдается дефицит отдельных продуктов, традиционно присутствующих на столах украинцев, сообщают аналитики Politeka.net.

В частности, фиксируется существенный рост цен на тепличные огурцы, что связано с ограниченным предложением на внутреннем рынке. По словам экспертов, сочетание дефицита овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создает условия для дальнейшего повышения стоимости.

В настоящее время на тепличных хозяйствах огурцы реализуются по цене от 85 до 110 гривен за килограмм, что примерно на 10% больше, чем на прошлой неделе. Такая динамика объясняется активными закупками высококачественной продукции со стороны торговых сетей, позволяющими производителям корректировать ценники в соответствии со спросом.

Дополнительным фактором, стимулирующим рост стоимости, является сокращение объемов предложения. Большинство комбинатов в стране уже завершают сезон реализации основной волны урожая, что ограничивает доступное количество продукции на рынке. В таких условиях, когда спрос значительно превышает предложение, цены логически увеличиваются.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке тепличных помидоров. Стоимость томатов повышается уже третью неделю подряд, главной причиной этого является уменьшение объемов поставок из предприятий. Производители не исключают, что в случае если объемы предложения не возрастут в ближайшие недели, а дефицит продуктов в Полтавской области сохранится, цены на овощи продолжат расти.

Таким образом рынок тепличных овощей в регионе вступает в фазу нестабильности, где спрос значительно превышает предложение, что создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.

Источник: AgroReview.

