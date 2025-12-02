График отключения света в Кировоградской области на 3 декабря был обнародован накануне очередных энергетических мероприятий, которые охватят несколько населенных пунктов и улиц в разных общинах, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Первый блок работ будет касаться Бобринца. С 09:00 до 17:00 там запланировали обесточивание из-за долгов отдельных потребителей. Перечень адресов охватывает Базарную, Соборную, Яблоневую, Садовую, Каштановую, Народную, Рущанскую, Патриотическую, Парковую, Дачную, Николаевскую, Шляховскую, Шумилову, Строителей, Ярослава Мудрого, Майскую, Владимира Великого, Волошковый переулок, Анны Дмитриев, Мирову, Театральную, Мещанскую, Соколовскую, Счастливую и ряд близлежащих переулков.

Еще один список адресов включает участки на Патриотической, Участников АТО, 16 Марта и других направлениях. Обесточение здесь также продлится в промежутке 09:00–17:00. Часть домовладений попадает под повторные меры из-за накопленных долгов.

Параллельно в Петровской общине будут выполнять другие работы по заявкам жителей. Владимировка останется без электроснабжения с 09:00 до 14:00. Под действие отключений попадают Виноградная, Виктора Солтыса, Орехова, Уютный переулок, Полевая, Садовая, Рассветная, Соборная, Солнечная, Спортивная, Конончука, Степная, Центральная и Шевченко.

Дополнительно отдельные обесточения пройдут в Водяном и близлежащих деревнях. Там с 10.00 до 16.00 проведут расчистку трассы. Работы охватят Бережную, Вишневую, Лесную, Петра Коваля, Степную, Центральную, а также отдельные номера в Маловодном, Александровском и Сабадашевом.

По информации компаний, обновленный график отключения света в Кировоградской области на 3 декабря поможет упорядочить погрузку, выполнить индивидуальные заявки и урегулировать вопросы неплатежей.

