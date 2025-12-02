Оновлений графік відключення світла в Кіровоградській області на 3 грудня допоможе впорядкувати навантаження.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 3 грудня оприлюднили напередодні чергових енергетичних заходів, що охоплять кілька населених пунктів та вулиць у різних громадах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Кіровоградобленерго.

Перший блок робіт стосуватиметься Бобринця. З 09:00 до 17:00 там запланували знеструмлення через борги окремих споживачів. Перелік адрес охоплює Базарну, Соборну, Яблуневу, Садову, Каштанову, Народну, Рущанську, Патріотичну, Паркову, Дачну, Миколаївську, Шляхівську, Шумілову, Будівельників, Ярослава Мудрого, Травневу, Володимира Великого, Волошковий провулок, Ганни Дмитрян, Миру, Тобілевича, Медову, Мельниченка, Рогозівську, Театральну, Міщанську, Соколівську, Щасливу та низку прилеглих провулків.

Ще один список адрес включає ділянки на Патріотичній, Учасників АТО, 16 Березня й інших напрямках. Знеструмлення тут також триватиме у проміжку 09:00–17:00. Частина домоволодінь потрапляє під повторні заходи через накопичені борги.

Паралельно у Петрівській громаді виконуватимуть інші роботи — за заявками мешканців. Володимирівка залишиться без електропостачання з 09:00 до 14:00. Під дію вимкнень потрапляють Виноградна, Віктора Солтиса, Горіхова, Затишний провулок, Польова, Садова, Світанкова, Соборна, Сонячна, Спортивна, Конончука, Степова, Центральна та Шевченка.

Додатково окремі знеструмлення відбудуться у Водяному та прилеглих селах. Там із 10:00 до 16:00 проведуть розчистку траси. Роботи охоплять Бережну, Вишневу, Лісову, Петра Коваля, Степову, Центральну, а також окремі номери у Маловодяному, Олександодарі та Сабадашевому.

За інформацією компаній, оновлений графік відключення світла в Кіровоградській області на 3 грудня допоможе впорядкувати навантаження, виконати індивідуальні заявки та врегулювати питання неплатежів.

