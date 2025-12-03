Появилось предупреждение для украинцев и введены графики отключения света в Киевской области на 4 декабря.

Введены масштабные ремонтные работы, поэтому были введены Графики отключения света в Киевской области на 4 декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Графики отключения света в Киевской области на 4 декабря были введены из-за масштабных ремонтных работ в регионе. Запланированы работы с 8:00 до 20 часов в поселке Иванкив на улицах:

Полиська, 2;

Киевская, 23А, 8/ВРП;

Кыбенка, 34, 9/ФП, 33-Г/ФП;

Ивана Проскуры, 7, 24, 39, 15, 18а, 47, 24, 17, 17/Эл;

Кибенка, 33-Г/ФП;

Хоменко, 47/ФП.

Выключение этого дня также произойдет с 8:00 до 20 часов в населенном пункте Коленци улицы: Кибенко Виктора, Мыру, Рична, Солнечная, Шевченко и переулки: Строительный, Мыру, Тетеревский, Шевченко.

В четверг 4 числа произойдет капитальный ремонт в населенном пункте Блидча. Так, с 8:00 до 20:00 не будет электроэнергии на улицах: Заречная, Кибенко, Ленина, Лисова, Лугова, Мыру, Молодежная, Шевченко, Школьная, Юрия Артеменко.

Электроэнергии не будет в этот день с 08:30 до 14:30 в городе Переяслав по адресам: Берла Арсения, Гоголя Николая, Короленко Владимира, Ляскоронского Василия, Мирного Панаса, Михновских Братьев, Тетеры Павла, Ярослава Мудрого.

К тому же в Переяславе отключения будут с 12:00 до 18:00 на улицах: Криворожская, Металлургов, Наливайко Северина, Соборна.

Кроме этого, 4 числа перерыва в электроснабжении пройдут с 09:30 до 15:30 в населенном пункте Гоголив. В это время будут полностью обесточены улицы: Вышни Остапа, Гоголя, Гоголя Николая, Кладыжинская, Котляревского, Черняховского, Черных Запорожцев, Гоголя, пер. Кладыжинский, пров. Черных Запорожцев.

