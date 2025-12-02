Сам график отключения света в Запорожье на 3 декабря был сформирован так, чтобы минимизировать неудобства для потребителей.

График отключения света в Запорожье на 3 декабря был обнародован накануне регламентных работ, которые энергетики будут проводить в среду для планового обслуживания городских сетей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Согласно сообщению компании, основной период технических операций продлится с 08:00 до 17:00. В этот промежуток предусмотрено несколько зон, где подачу электроэнергии приостановят полностью. Дополнительный интервал, охватывающий с 10:00 до 16:00, предусматривает отдельные точки, где бригады будут выполнять проверку коммутационного оборудования и обновление контактных соединений.

Под первый временной сегмент подпадают участки на Доме отдыха, Заповедной, Лесничестве, Набережной, Научном городке, Овощеводстве, Сечи, а также несколько массивов Хортицы. Сюда входят дома разной этажности, частные территории, объекты хозяйственного назначения и ряд служебных помещений, где требуется техническое обновление линий.

Второй этап охватывает Аджарскую, Вячеслава Радионова, Ивана Богуна, Молочную, Моховую, Хлебную и Соляной переулок. На этих улицах команды будут работать над заменой изношенных узлов, очисткой контактов и подготовкой инфраструктуры к зимнему периоду, когда нагрузка на сеть растет больше.

Специалисты отмечают, что выполнение всех процедур необходимо для предотвращения непредвиденных сбоев в дальнейшем. Сам график отключения света в Запорожье на 3 декабря сформировали так, чтобы минимизировать неудобства для потребителей и гарантировать безопасный доступ к элементам системы. Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

