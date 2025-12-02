Сам графік відключення світла в Запоріжжі на 3 грудня сформували так, щоб мінімізувати незручності для споживачів.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 3 грудня оприлюднили напередодні регламентних робіт, які енергетики проводитимуть у середу для планового обслуговування міських мереж, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Згідно з повідомленням компанії, основний період технічних операцій триватиме з 08:00 до 17:00. У цей проміжок передбачені кілька зон, де подачу електроенергії призупинять повністю. Додатковий інтервал, що охоплює з 10:00 до 16:00, передбачає окремі точки, де бригади виконуватимуть перевірку комутаційного обладнання та оновлення контактних з’єднань.

Під перший часовий сегмент підпадають ділянки на Будинку відпочинку, Заповідній, Лісництві, Набережній, Науковому містечку, Овочівництва, Січі, а також декілька масивів на Хортиці. Сюди входять будинки різної поверховості, приватні території, об’єкти господарського призначення та низка службових приміщень, де потрібне технічне оновлення ліній.

Другий етап охоплює Аджарську, В’ячеслава Радіонова, Івана Богуна, Молочну, Мохову, Хлібну та Соляний провулок. На цих вулицях команди працюватимуть над заміною зношених вузлів, очищенням контактів і підготовкою інфраструктури до зимового періоду, коли навантаження на мережу зростає найбільше.

Фахівці наголошують, що виконання всіх процедур є необхідним для запобігання непередбаченим збоям у подальшому. Сам графік відключення світла в Запоріжжі на 3 грудня сформували так, щоб мінімізувати незручності для споживачів і водночас гарантувати безпечний доступ до елементів системи. Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

