Обмеження руху транспорту в Чернівцях вводиться у кілька етапів на кількох вулиць міста, тому варто знати, де вони діятимуть, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні міської ради в Телеграм.

У Чернівцях тимчасово змінюють організацію дорожнього руху у зв’язку з проведенням різних видів ремонтних робіт та підключенням мереж.

На вулиці Ентузіастів, у районі будинку 3, з 03.12 до 30.12 включно передбачене часткове обмеження руху транспорту в Чернівцях. Такі зміни пов’язані з виконанням робіт із підключення до мереж водопостачання. У цей період водіїв просять враховувати можливі затримки та обирати альтернативні маршрути.

На вулиці М. Драгоманова, поблизу будинку 7, з 05.01.2026 до 27.02.2026 включно буде діяти повне перекриття дороги. Необхідність перекриття викликана будівництвом водопровідної камери, що є частиною оновлення інфраструктури міста. Мешканцям та водіям рекомендують заздалегідь планувати свій маршрут, оскільки проїзд транспорту на цій ділянці буде повністю призупинений.

На вулиці Володимира Великого, на перехресті з вулицею Головною, з 04.12 до 11.12 включно також заплановане перекриття. На місці проводитимуть капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, що має покращити стан дорожнього покриття та підвищити безпеку пересування.

Підкреслюється, що роботи виконуватимуть лише за умови сприятливих погодних умов, оскільки якість ремонту безпосередньо залежить від температури та вологості повітря.

Водіїв закликають завчасно планувати маршрути та враховувати можливі затримки через обмеження руху транспорту в Чернівцях, адже на період ремонту проїзду може бути сповільненим.

