Подорожчання продуктів у Харківській області вже відчутно впливає на витрати місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Зростання цін охопило крупи, овочі та молочні вироби, змушуючи городян планувати покупки більш ретельно.

Найбільше здорожчала гречка. Кілограм нині коштує близько 42 гривень проти 41 у жовтні. У супермаркетах ціни відрізняються: Auchan — 35 грн, Megamarket — 55. Покупці шукають оптимальні пропозиції, щоб зменшити витрати.

Молочні вироби також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл тепер коштують близько 38 грн, минулого місяця — 36. У Metro та Novus пакунки доступні дешевше, у Megamarket — найдорожчі за 38,40.

Серед овочів найбільше додали в ціні огірки. Кілограм нині коштує 121 грн, що на 28 більше, ніж у жовтні. У Novus продукт продають по 159, у Metro — 83. Експерти пояснюють підвищення вартості сезонними коливаннями та зростанням логістичних витрат.

Особливо помітне подорожчання торкнулося меду — ціни зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Скорочення врожаю та обмежена пропозиція на ринку значно вплинули на вартість цього продукту у магазинах та на ринках.

Фахівці радять місцевим жителям порівнювати розцінки у різних мережах, користуватися акційними пропозиціями та планувати закупівлі заздалегідь. Подорожчання продуктів у Харківській області залишається відчутним, тому стабілізації витрат найближчим часом очікувати не варто.

Крім того, у регіоні спостерігається дефіцит продукції. Врожай меду по країні у 2025 році склав лише 25–35% від середньорічного показника, що посилює нестачу товару та впливає на роздрібні ціни.

