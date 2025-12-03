Подорожание продуктов в Харьковской области уже ощутимо влияет на расходы местных жителей, сообщает Politeka.

Рост цен охватил крупы, овощи и молочные изделия, заставляя горожан планировать покупки более тщательно.

Больше всего подорожала гречка. Килограмм сейчас стоит около 42 гривен против 41 в октябре. В супермаркетах цены отличаются: Auchan – 35 грн, Megamarket – 55. Покупатели ищут оптимальные предложения, чтобы уменьшить затраты.

Молочные изделия тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл теперь стоят около 38 грн, в прошлом месяце — 36. В Metro и Novus пакеты доступны дешевле, в Megamarket — самые дорогие 38,40.

Среди овощей больше прибавили в цене огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 грн, что на 28 больше, чем в октябре. У Novus продукт продают по 159, у Metro — 83. Эксперты объясняют повышение стоимости сезонными колебаниями и ростом логистических затрат.

Особенно заметное подорожание коснулось меда – цены выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Сокращение урожая и ограниченное предложение на рынке оказали значительное влияние на стоимость этого продукта в магазинах и на рынках.

Специалисты советуют местным жителям сравнивать расценки в разных сетях, пользоваться акционными предложениями и планировать закупки заранее. Подорожание продуктов в Харьковской области остается ощутимым, поэтому стабилизации расходов в ближайшее время ждать не стоит.

Кроме того в регионе наблюдается дефицит продукции. Урожай меда по стране в 2025 году составил всего 25–35% среднегодового показателя, что усугубляет нехватку товара и влияет на розничные цены.

