График отключения света в Харьковской области на 3 декабря был обнародован накануне работ, которые охватят часть Люботинской общины и потребуют несколькочасового обесточивания отдельных территорий, сообщает Politeka.

По сообщению энергетических служб, перерыв продлится с 09:20 до 16:45. В указанный промежуток команды проведут осмотр оборудования, обновят отдельные элементы и проверят линии, требующие дополнительного технического вмешательства из-за сезонной нагрузки.

На улице Всеволода Нестайко обесточивание будет касаться большинства домов. Под отключение попадут номера от 8-го до 37-го, включая адреса, имеющие дополнительные секционные обозначения. Именно этот участок определен одним из приоритетных из-за повышенного уровня потребления в зимний период.

Ревчанская также входит в основной перечень. Там работы охватят дома в широком диапазоне адресов - от 4-го до 124-го. Часть построек подключена к разным ветвям, поэтому время включения может незначительно отличаться, однако общий интервал остается неизменным.

Отдельные технические мероприятия проведут на Караванском переулке. Здесь без питания останутся как частные усадьбы, так и небольшие хозяйственные постройки. Обесточение касается объектов от первого до двадцать восьмого номера и сооружений с дополнительными маркировками.

В Ревчанском переулке отключение охватит почти все дома вдоль основной линии — от 1А до 21-го. На Хуторском работа тоже запланирована, поэтому несколько номеров временно отсоединят от сети.

Дополнительные изменения коснутся Ударной, Тополевого, Ударного заезда, Караванска, Леси Шевцовой и соседних улиц. На этих локациях специалисты проведут замену мелких компонентов и проверку линий, нуждающихся в укреплении перед переходом к зимним пиковым режимам.

В компании отмечают, что сложившийся график отключения света в Харьковской области на 3 декабря позволяет заблаговременно подготовиться жителям и минимизировать риски аварий, которые могут возникать из-за износа отдельных элементов сети.

