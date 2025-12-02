Графік відключення світла в Харківській області на 3 грудня оприлюднили напередодні робіт, які охоплять частину Люботинської громади та вимагатимуть кількагодинного знеструмлення окремих територій, повідомляє Politeka.

За повідомленням енергетичних служб, перерва триватиме від 09:20 до 16:45. У вказаний проміжок команди проведуть огляд обладнання, оновлять окремі елементи та перевірять лінії, що потребують додаткового технічного втручання через сезонне навантаження.

На вулиці Всеволода Нестайка знеструмлення стосуватиметься більшості будинків. Під відключення потраплять номери від 8-го до 37-го, включно з адресами, що мають додаткові секційні позначення. Саме ця ділянка визначена однією з пріоритетних через підвищений рівень споживання у зимовий період.

Ревчанська також входить до основного переліку. Там роботи охоплять будинки у широкому діапазоні адрес — від 4-го до 124-го. Частина споруд під’єднана до різних гілок, тому час увімкнення може незначно відрізнятися, проте загальний інтервал залишається незмінним.

Окремі технічні заходи проведуть на Караванському провулку. Тут без живлення залишаться як приватні садиби, так і невеликі господарські споруди. Знеструмлення стосуватиметься об’єктів від першого до двадцять восьмого номера та споруд із додатковими маркуваннями.

У Ревчанському провулку відключення охопить майже всі домівки вздовж основної лінії — від 1А до 21-го. На Хутірському роботу теж заплановано, тому кілька номерів тимчасово від’єднають від мережі.

Додаткові зміни зачеплять Ударну, Тополевий, Ударний заїзд, Караванську, Лесі Шевцової та сусідні вулиці. На цих локаціях фахівці проведуть заміну дрібних компонентів і перевірку ліній, які потребують зміцнення перед переходом до зимових пікових режимів.

У компанії зазначають, що сформований графік відключення світла в Харківській області на 3 грудня дає змогу завчасно підготуватися мешканцям та мінімізувати ризики аварій, які можуть виникати через зношеність окремих елементів мережі.

