Новий графік руху транспорту в Харкові введено з 2 грудня, проте зміни стосуються лише кількох маршрутів місцевих тролейбусів, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні міської ради.
У Харкові тимчасово змінять рух тролейбусів на вулиці Валентинівській. З 2 до 5 грудня, щоденно в період з 10:00 до 15:00, на ділянці від вулиці Гвардійців Широнінців до розворотного кола Східна Салтівка буде повністю припинений рух електротранспорту. Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства міста.
Причиною нового графіку руху транспорту в Харкові стали заплановані роботи з заміни контактного проводу, які потребують вимкнення живлення та тимчасового перекриття тролейбусної лінії. Фахівці пояснюють, що такі роботи є необхідними для підвищення надійності контактної мережі та безпеки пасажирських перевезень, тому тимчасові зміни у русі мають важливий технічний характер.
На час проведення робіт тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами.
Тролейбус № 34 рухатиметься лише від розворотного кола Вулиця Нескорених до Північна Салтівка. Маршрут проляже через вулицю Барабашова, вулицю Валентинівську та вулицю Гвардійців Широнінців.
Тролейбус № 56 тимчасово працюватиме за схемою маршруту № 24. Він курсуватиме проспектом Ювілейним від розворотного кола Станція метро Академіка Барабашова до 602 мікрорайон.
Щоб забезпечити транспортне сполучення зі Східною Салтівкою, на період обмежень у роботі тролейбусів буде організовано тимчасовий автобусний маршрут № 34. Автобус курсуватиме від розворотного кола тролейбуса у районі Східної Салтівки до станції метро Студентська.
Міські служби просять пасажирів враховувати тимчасові зміни та планувати маршрути завчасно.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто може звернутись за виплатами, перелік категорій.
Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Харкові: на яких вакансіях пропонують від 30 тисяч на місяць.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харківській області: яких товарів не вистачає на ринку.