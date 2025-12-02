Причиною нового графіку руху транспорту в Харкові стали заплановані роботи з заміни контактного проводу, які потребують вимкнення живлення.

Новий графік руху транспорту в Харкові введено з 2 грудня, проте зміни стосуються лише кількох маршрутів місцевих тролейбусів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

У Харкові тимчасово змінять рух тролейбусів на вулиці Валентинівській. З 2 до 5 грудня, щоденно в період з 10:00 до 15:00, на ділянці від вулиці Гвардійців Широнінців до розворотного кола Східна Салтівка буде повністю припинений рух електротранспорту. Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства міста.

Причиною нового графіку руху транспорту в Харкові стали заплановані роботи з заміни контактного проводу, які потребують вимкнення живлення та тимчасового перекриття тролейбусної лінії. Фахівці пояснюють, що такі роботи є необхідними для підвищення надійності контактної мережі та безпеки пасажирських перевезень, тому тимчасові зміни у русі мають важливий технічний характер.

На час проведення робіт тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Тролейбус № 34 рухатиметься лише від розворотного кола Вулиця Нескорених до Північна Салтівка. Маршрут проляже через вулицю Барабашова, вулицю Валентинівську та вулицю Гвардійців Широнінців.

Тролейбус № 56 тимчасово працюватиме за схемою маршруту № 24. Він курсуватиме проспектом Ювілейним від розворотного кола Станція метро Академіка Барабашова до 602 мікрорайон.

Щоб забезпечити транспортне сполучення зі Східною Салтівкою, на період обмежень у роботі тролейбусів буде організовано тимчасовий автобусний маршрут № 34. Автобус курсуватиме від розворотного кола тролейбуса у районі Східної Салтівки до станції метро Студентська.

Міські служби просять пасажирів враховувати тимчасові зміни та планувати маршрути завчасно.

