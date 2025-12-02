Причиной нового графика движения транспорта в Харькове стали запланированные работы по замене контактного провода, требующие отключения питания.

Новый график движения транспорта в Харькове введен со 2 декабря, однако изменения касаются нескольких маршрутов местных троллейбусов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

В Харькове временно изменят движение троллейбусов по ул. Валентиновской. Со 2 по 5 декабря, ежедневно в период с 10:00 до 15:00, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга Восточная Салтовка будет полностью приостановлено движение электротранспорта. Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Причиной нового графика движения транспорта в Харькове стали запланированные работы по замене контактного провода, требующие отключения питания и временного перекрытия троллейбусной линии. Специалисты объясняют, что такие работы необходимы для повышения надежности контактной сети и безопасности пассажирских перевозок, поэтому временные изменения в движении носят важный технический характер.

На время проведения работ будут курсировать по измененным рейсов.

№ 34 будет двигаться только от разворотного круга Улица Непокоренных до Северной Салтовки. Маршрут проляжет через улицу Барабашова, улицу Валентиновскую и улицу Гвардейцев Широнинцев.

Троллейбус № 56 будет временно работать по схеме маршрута № 24. Он будет курсировать по проспекту Юбилейному от разворотного круга Станция метро Академика Барабашова до 602 микрорайон.

Чтобы обеспечить транспортное сообщение с Восточной Салтовкой, на период ограничений в работе троллейбусов будет организован временный автобусный маршрут № 34. Автобус будет курсировать от разворота троллейбуса в районе Восточной Салтовки до станции метро Студенческая.

Городские службы просят пассажиров учитывать временные изменения и планировать маршруты раньше времени.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.