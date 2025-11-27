Подорожчання продуктів у Харківській області залишається відчутним, тому стабілізації витрат найближчим часом очікувати не варто.

Подорожчання продуктів у Харківській області у листопаді 2025 року вже позначається на витратах місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Ціни підвищилися на крупи, овочі та молочну продукцію, що робить щоденні покупки більш затратними та змушує городян ретельніше планувати кошик.

Найбільше здорожчала гречка. Кілограм нині коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали за 41. У супермаркетах Auchan пропонують 35 грн, а Megamarket — 55. Подорожчання круп змушує покупців шукати оптимальні варіанти.

Молочні вироби також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продають у середньому за 38 гривень, минулого місяця — 36. У Metro та Novus пакунки доступні за нижчою ціною, у Megamarket — найдорожчі за 38,40.

Серед овочів найбільший стрибок показали огірки. Кілограм коштує 121 грн, що на 28 більше, ніж у жовтні. У Novus продукт продають по 159, у Metro — 83. Експерти пояснюють зростання вартості сезонними коливаннями та підвищенням логістичних витрат.

Особливо помітно подорожчав мед — майже на 50% у порівнянні з минулим роком. Дефіцит виник через скорочення врожаю та обмежену пропозицію на ринку, що значно впливає на цінники в магазинах та на ринках.

Фахівці радять мешканцям порівнювати ціни у різних торгових мережах, користуватися акційними пропозиціями та планувати закупівлі заздалегідь. Подорожчання продуктів у Харківській області залишається відчутним, тому стабілізації витрат найближчим часом очікувати не варто.

Крім того, в області також спостерігається дефіцит продукції. Врожай меду по країні у 2025 році склав лише 25–35% від середньорічного показника, що посилює нестачу товару та впливає на ціни.

