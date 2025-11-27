Оновлений графік відключення світла в Запорізькій області на 28 листопада радять перевіряти на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 28 листопада оприлюднили енергетики, повідомивши про планові роботи у двох населених пунктах, повідомляє Politeka.

У Відрадному перерви заплановані з 09:00–11:00 та 14:00–16:00. Відключення торкнеться кількох вулиць. На Вільній: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|2а|2б. На Володимира Сташенка: 3|20а|30|13|15|17|23|18|20. На Горького: 4|8|10|12|14|16|1|3|5|7|9|1а. На Запорізькому спуску: 1|3|5|7|12. На Меркулова: 12. На Миру: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|47|49|51.

На Молодіжній: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26. На Набережній: 1|2|3|4|6|7|8/1|8/3|8/4|9/1|9/2. На Олександра Нестерука: 1|2|2/1|3|4|5|5a|5/1|6|6/1|7|8|9|10|11|13|15|17|19|21.

На Перемоги: 2|5|7|9|11|8|10|12|13|14|15|15/4|15/5|15/6|15/7|15/8|16|17|18|20|21|22|24|3а|1|3. На Польовій: 1. На Садовій: 1|3а|3/1|5|7|4|6|7/1|7/2|8/1|8/2|10/1. На Сонячній: 2|3|9|10|10/1|11/1|11/2|12|12/1|15|15/1|8|6|4. На Фестивальній: 3|1|5|7|9|11|13|16|14|10|8. На Щасливій: 1|3|11|25|22|24|30.

На Яблуневій: 1|3|47|49|51|34|33|5|7|9|11|13|15|17|19|21|23|25|27|29|31|33|35|37|39|41|43|45|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|34|36|38. На Лікарняному провулку: 1|1/1|2|2/1|2/2|3/1|3/2|4/1|4/2|5|5/1|6|8/1|8/2|8/3|8/4|10/1|10/2|10/3|10/4|10/5|12/1|12/2|12/3|12/4|12а.

У Наталівці роботи проходитимуть з 09:00 до 16:00. На Високовольтній: 1|2|4|6|8|10|12|14|1|18|20|22|24|26|28|3|5|7|9|11|13|15|17|9. На Молодіжній: 11|13|10|12|14. На Українській: 1|3|5|7|9|11|13|1|17|19|21|23|25|7|29|31|35|39|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|10|12|28|30|32|34|36|38|42|44|46|48|50|52|54|43|45|47|9|51|59|65|67|69|71|73|75|77|79|81|83|85|87|89.

Оновлений графік відключення світла в Запорізькій області на 28 листопада радять перевіряти на офіційних ресурсах, адже перелік можуть коригувати через технічні умови.

