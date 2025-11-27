Підвищення тарифів на воду у Черкаській області відбувається за офіційними розрахунками.

Підвищення тарифів на воду у Черкаській області офіційно стартує з початку 2026 року, про що повідомляє адміністрація місцевої медичної установи, відповідальної за формування розрахунків для громади, передає Politeka.

Рішення ухвалене з огляду на зростання витрат, необхідних для підтримання роботи системи водопостачання.

За наданими даними, чинна сума для користувачів становить 30,65 грн за кубометр. У проєкті на наступний рік передбачено 30,78, що означає збільшення лише на кілька копійок. Проте навіть така різниця пов’язана зі змінами на ринку електроенергії, підвищенням вартості матеріалів і потребою закладати кошти на ремонтні роботи.

Фахівці наголошують, що частина витрат формується через прогноз індексу виробничих цін на найближчі роки. Оплата праці залишається на базовому рівні, закріпленому у 2025 році, що також впливає на структуру фінансових розрахунків підприємства.

Жителі можуть надати свої зауваження щодо запланованих змін. Прийом звернень триватиме з 1 до 16 жовтня, а інформацію дозволено подати особисто за адресою Небесної Сотні, 65а або через електронну пошту установи. Це дає змогу мешканцям висловлювати позицію та долучатися до обговорення.

У підсумку підвищення тарифів на воду у Черкаській області відбувається за офіційними розрахунками, які містять докладне пояснення причин, а ознайомитися з документацією можна на ресурсах міської адміністрації та комунального підприємства.

Попри таку складну ситуацію, в області оголосили й хороші новини. Зокрема, жителі Черкащини мають можливість отримати грошову допомогу на опалення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.