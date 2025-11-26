Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області становить 6,5 тисячі гривень, проте отримати виплати можуть не всі літні люди.

Стала доступна грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області, покликана надати підтримку у період зимових холодів 2025/26 року, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області становить 6,5 тисячі гривень. Ця виплата надається один раз і має цільовий характер — кошти можна буде використати виключно на купівлю ліків та товарів, необхідних для підготовки до зимового періоду.

Подання заявок розпочалося 20 листопада 2025 року. Оформити допомогу можуть такі категорії громадян:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

діти з малозабезпечених домогосподарств;

діти та особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб;

самотні пенсіонери.

Для подачі заявки передбачено два способи

Оформлення офлайн, через Пенсійний фонд, передбачає:

відвідування будь-якого відділення ПФУ;

надання заздалегідь відкритої «Дія.Картки» або іншої банківської карти зі спеціальним рахунком;

подання документів працівнику, який внесе дані в систему та передасть їх для подальшої виплати.

У разі подання заявки онлайн необхідно:

відкрити застосунок «Дія»;

перейти до розділу «Сервіси»;

обрати пункт «Зимова підтримка»;

знайти відповідну програму допомоги;

підтвердити наявність «Дія.Картки».

«Дія.Картка» — це банківський рахунок, який відкривається безпосередньо через застосунок «Дія» та використовується для отримання виплат за державними програмами.

