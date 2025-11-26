Стала доступна грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області, покликана надати підтримку у період зимових холодів 2025/26 року, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що про це відомо.
Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області становить 6,5 тисячі гривень. Ця виплата надається один раз і має цільовий характер — кошти можна буде використати виключно на купівлю ліків та товарів, необхідних для підготовки до зимового періоду.
Подання заявок розпочалося 20 листопада 2025 року. Оформити допомогу можуть такі категорії громадян:
- діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;
- діти з малозабезпечених домогосподарств;
- діти та особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб;
- самотні пенсіонери.
Для подачі заявки передбачено два способи
Оформлення офлайн, через Пенсійний фонд, передбачає:
- відвідування будь-якого відділення ПФУ;
- надання заздалегідь відкритої «Дія.Картки» або іншої банківської карти зі спеціальним рахунком;
- подання документів працівнику, який внесе дані в систему та передасть їх для подальшої виплати.
У разі подання заявки онлайн необхідно:
- відкрити застосунок «Дія»;
- перейти до розділу «Сервіси»;
- обрати пункт «Зимова підтримка»;
- знайти відповідну програму допомоги;
- підтвердити наявність «Дія.Картки».
«Дія.Картка» — це банківський рахунок, який відкривається безпосередньо через застосунок «Дія» та використовується для отримання виплат за державними програмами.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям почали виплачувати "сьому" виплату, за яких умов доступна.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: українцям роздають виплати, скільки можна отримати.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: кому з переселенців доступний прихисток.