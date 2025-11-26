Енергетики попередили про додаткові локальні графіки відключення світла в Київській області на четвер, 27 листопада 2025 року.

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оголосив про заплановані на 27 листопада 2025 року графіки відключення світла в регіоні, пише Politeka.

Всі ці обмеження будуть повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах і вони триватимуть від 8 до 12 годин поспіль.

Зокрема ДТЕК повідомляє, що графіки відключення світла 27 листопада з 9:00 до 19:00 торкнуться населених пунктів Великодимерської селищної громади:

Димівка (вулиці Першотравнева, Новосільська, Хуторська, Чепурна, Весняна, Квіткова, Паркова, Привітна);

Кулажинці (Київська, Польова, Козюби, Центральна, Чернігівська, пров. Степовий);

Русанів (Вишнева, Гайова, Горіхова, Дворецька, Довженка, Жовтнева, Зоряна, Каштанова, Лесі Українки, Набережна, Нова, Окружна, Оболонська, Перемоги та ін.).

Крім того, з з 9 до 17 години знеструмлення також відбудеться в селі Гоголів для будинків по вул. Галагана, Грушевського, Зоряна, Калюка, Київська, Шевченка, повідомляє Politeka.

У селищі Рокитне без електроенергії з 8:30 до 18:30 залишаться мешканці вулиці Ентузіастів, а в с. Мала Антонівка з 8:00 до 20:00 – вул. Польова, Шевченка, Франка.

Також графіки відключеня світла 27 листопада діятимуть на території Бишівської громади. З 8:30 до 18:30 без електроенергії частково будуть мешканці таких населених пунктів: Лишня, Осикове, Мостище.

