Энергетики предупредили о дополнительных локальных графиках отключения света в Киевской области на четверг, 27 ноября 2025 года.

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" объявило о запланированных на 27 ноября 2025 года графиках отключения света в регионе, пишет Politeka.

Все эти ограничения будут связаны с проведением плановых профилактических работ в электросетях и будут продолжаться от 8 до 12 часов подряд.

В частности ДТЭК сообщает, что графики отключения света 27 ноября с 9:00 до 19:00 коснутся населенных пунктов Великодымерской поселковой общины:

Дымовка (улицы Первомайская, Новосельская, Хуторская, Чепурная, Весенняя, Цветочная, Парковая, Приветная);

Кулажинцы (Киевская, Полевая, Козюбы, Центральная, Черниговская, пер. Степной);

Русанов (Вишневая, Гаевая, Ореховая, Дворецкая, Довженко, Октябрьская, Звездная, Каштановая, Леси Украинки, Набережная, Новая, Окружная, Оболонская, Победы и др.).

Кроме того, с 9 до 17 часов обесточивание также состоится в селе Гоголев для домов по ул. Галагана, Грушевского, Зоряная, Калюка, Киевская, Шевченко, сообщает Politeka.

В поселке Ракитное без электроэнергии с 8:30 до 18:30 останутся жители улицы Энтузиастов, а в с. Малая Антоновка с 8:00 до 20:00 – ул. Полевая, Шевченко, Франко.

Также графики отключения света 27 ноября будут действовать на территории Бышевской общины. С 8:30 до 18:30 без электроэнергии частично будут жители таких населенных пунктов: Лишня, Осиково, Мостище.

