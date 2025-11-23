Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку з турботою та доглядом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує підтримку літніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Програму реалізує благодійний фонд «Карітас», надаючи комплексну допомогу мешканцям регіону, включно з відновленням житла та соціальним супроводом.

Проєкт охоплює ремонт будинків після обстрілів: заміну дверей і вікон, відновлення дахів та утеплення стін. Першочергово підтримка надається тим домогосподарствам, які залишилися придатними для проживання після незначних руйнувань.

Подати заявку можуть жителі Харкова та Ізюму. До списку входять люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, внутрішньо переміщені особи та громадяни з тяжкими хронічними хворобами.

Соціальний супровід передбачає консультації, допомогу у повсякденних справах та забезпечення базових потреб, що підтримує емоційний стан літніх людей.

Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку з турботою та доглядом, створюючи безпечні та гідні умови для осіб похилого віку, які постраждали від бойових дій.

Окрім цього, мешканці можуть отримати безкоштовні продукти та інші види підтримки через проєкт «H.O.P.E. WELL», що системно допомагає самотнім людям старшого віку та громадянам з інвалідністю. З початку 2025 року значно сприяє розвитку проєкту партнер — благодійний фонд «Старенькі».

Ці ініціативи допомагають людям відчувати безпеку навіть у складних умовах, забезпечуючи необхідні ресурси для гідного життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.